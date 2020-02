Pantano, una nuova speranza: siglato accordo tra “La voce delle donne” e “IoXBn” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – C’è timore a contrada Pantano ma i residenti non ci stanno a restarsene in disparte, assistendo passivamente all’inerzia o alle riottosità delle istituzioni. Un accordo di collaborazione è stato siglato oggi pomeriggio, presso il Centro “Maleventosport”, tra le associazioni “La voce delle donne” e “Io per Benevento” che hanno deciso di mettere insieme le proprie forze e le proprie energie in una lotta comune. “Ogni volta che piove a Pantano si trema“, ha dichiarato Rita Velardi de “La voce delle Donne“, “la paura che si ripeta la tragedia dell’ottobre del 2015 è tanta. Dalla notte in cui si verificarono gli eventi alluvionali non è stato fatto nulla per la messa in sicurezza dell’alveo fluviale e per impedire la tracimazione delle acque. L’ansia ... anteprima24

Stefano_Pantano : @MichelePlastino Una volta ogni tanto...?????? - Roberto130775 : @Stefano_Pantano Ma bravo perché? Non azzecca una nota. -