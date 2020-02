NCIS, l’addio di Abby Sciuto: “Molte aggressioni fisiche. Ho ancora gli incubi” (Di sabato 8 febbraio 2020) NCIS: l’interprete di Abby Sciuto lancia accuse a Mark Harmon Pauley Perrette, interprete di Abby Sciuto per 15 stagioni nella serie tv americana NCIS, ha abbandonato lo show targato CBS dopo “Molteplici aggressioni fisiche”. Le circostanze che avvolgono l’uscita di scena sono diventate oscure. Nella primavera 2019 l’attrice ha dato un’emozionante performance d’addio, ma i fan erano perplessi nello scorgere i personaggi di Perrette e Mark Harmon, Gibbs, non occupare lo stesso spazio durante i saluti. Pochi giorni dopo ha condiviso una serie di vaghi tweet in cui insinuava di aver abbandonato NCIS causa vessazioni fisiche subite sul set. Questo ha ricordato ai fan i rapporti diventati gelidi in passato tra lei e Harmon, apparentemente a causa di un morso di cane sul set. Quindi, Perrette ha chiesto ai follower di smettere di chiedere quando potrebbe tornare ... kontrokultura

KontroKulturaa : NCIS, l'addio di Abby Sciuto: 'Molte aggressioni fisiche. Ho ancora gli incubi' - -