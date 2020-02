Morgan e Bugo, VIDEO litigio a Sanremo: parole della canzone cambiate. “La tua maleducazione e invidia”. L’imbarazzo di Amadeus (Di sabato 8 febbraio 2020) Ha dell’incredibile quanto è accaduto nel corso dell’ultima serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo. Il quarto appuntamento del celeberrimo evento del Teatro Ariston farà parlare tanto appassionati e non per quanto è avvenuto tra Bugo e Morgan, protagonisti di un clamoroso fuoriprogramma che non ha precedenti. Il duo, in gara con il pezzo “Sincero”, era pronto sul palco e spettava a Morgan dare il via alla canzone. Tuttavia, fin dall’inizio qualcosa non ha quadrato: le parole infatti erano diverse. Una improvvisata da parte del cantautore che ha stupito un po’ tutti e soprattutto ha colpito l’attenzione di Bugo che ha abbandonato il palco, lasciando da solo il proprio partner. Le parole del testo erano infatti: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, L’ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò ... oasport

trash_italiano : RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 - trash_italiano : Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 - rtl1025 : +++ Morgan cambia il testo della canzone, Bugo abbandona il palco +++ #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500… -