Mauro Iandolo: Ecco chi è L’Interprete Della Lingua dei Segni a Sanremo con Le Vibrazioni (Di sabato 8 febbraio 2020) Si chiama Mauro Iandolo e canta con la mimica facciale e le mani, esattamente come prevede il suo essere interprete Della LIS (Lingua dei Segni italiana), come abbiamo visto sul palco di Sanremo con Le Vibrazioni. Una delle novità di questo Sanremo è proprio l’introduzione di un traduttore LIS simultaneo per i brani: qualcuno che canti con la faccia e con le mani, incantando tutto il pubblico, anche quella fetta che non conosce la Lingua dei Segni. E proprio di incanto possiamo parlare per Mauro Iandolo, quando sul palco di Sanremo 2020 ha interpretato Dov’è, il brano de Le Vibrazioni. Mauro Iandolo, 37 anni, è un vero esperto del Linguaggio dei Segni. Lo ha imparato sin da piccolissimo per intrecciare un dialogo alla pari con i suoi genitori entrambi non udenti. Ha studiato quindi – e molto – questa meravigliosa Lingua fatta di gesti, partendo ... youreduaction

