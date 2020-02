Mara Venier conduttrice del Festival di Sanremo 2020: “Per me è un onore” (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020, Mara Venier a fianco di Amadeus Mara Venier è una delle protagoniste femminili di Sanremo 2020. La conduttrice di Domenica In debutta alla 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana grazie ad Amadeus che ha insistito per averla con sé sul palco dell’Ariston. Mara Venier è infatti la co-conduttrice della serata più importante, la finale dell’8 febbraio. “Voglio che sabato sera nella finale del Festival, tu sia la prima donna a scendere la scala del Teatro Ariston. Ti voglio al mio fianco quella sera”. Così Amadeus ha invitato la Venier in collegamento telefonico nella prima puntata di Chiamate Mara 3131, il suo nuovo programma radiofonico su Rai Radio2. “Ci sarò. Per me sarà un onore”, ha risposto lei. “Qualcosa avevo capito dal videomessaggio. Amadeus è un amico. E sono felicissima di prendere parte al suo primo Sanremo. ... tpi

trash_italiano : Mara Venier sbotta in piazza a #Sanremo2020 per difendere Achille Lauro - ILSOTRANTO : #Sanremo2020 Sanremo 2020, stasera la finale, Amadeus: «Bugo e Morgan ... Conferenza stampa sulla quarta serata di… - sofixsofix86 : RT @Giodimangio: Ma immaginate se ieri sul palco ci fosse stata Mara Venier che dal nulla avrebbe inseguito Bugo urlando DOVE VAI AMORE DEL… -