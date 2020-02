Lupa Assassinata con Arma da Fuoco: Sindaco Offre una Ricompensa di 2000 Euro per Trovare il Colpevole (Di sabato 8 febbraio 2020) Diverse volte capita che amministrazione locali diventano colpevoli di azioni balorde che consistono nell’ eliminare lupi, cinghiali, daini e caprioli ed altri animali appartenenti ai nostri parchi o boschi. La vicenda dell’uccisione di una Lupa arriva direttamente dal comune di Ornavasso, in provincia di Verbani-Cusio-Ossola, il quale si sta impegnando per punire a chi ha sparato illegalmente l’animale sul suo territorio. Il comune ha deciso di impegnarsi duramente affinché venga trovato il colpevole dando così una Ricompensa a chi vi si impegnerà, dimostrando così la volontà di tutelare la flora e la fauna selvatica, in modo tale che nessuno si permetta di abbatterla, penano così multe salate. La Lupa è stata trovata il 4 dicembre scorso proprio nel territorio di Ornavasso, è stata sottoposta all’autopsia la quale ha confermato l’uccisione con ... youreduaction

