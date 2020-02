LIVE Scozia-Inghilterra 0-3, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: finito il primo tempo! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ finito il primo tempo, Scozia-Inghilterra 0-3. 39′ Ha provato il drop Ford che per pochissimo non trova i pali. 37′ Lancio storto, mischia per la Scozia che può liberare. 35′ Calcio per l’Inghilterra che si porta nei 22. 32′ Partita veramente confusa e atipica, si gioca solo a centrocampo per mancanza di iniziativa. 29′ La Scozia continua a non incidere ed è tutto semplice sinora per la difesa ospite. 27′ Farrell non centra i pali, inutile dire che il vento ha giocato un ruolo importante ma l’inglese poteva fare meglio. 26′ Punizione da ottima posizione per l’Inghilterra, ottima occasione per il 6-0. 23′ Ogni calcio inglese torna indietro per via del vento, nonostante ciò gli ospiti se la stanno cavando egregiamente. 21′ La lotta si è spostata a centrocampo, ... oasport

zazoomblog : LIVE Scozia-Inghilterra Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: sfida tra deluse vittoria obbligata per entrambe -… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Scozia 19-12 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: bonus difensivo per gli ospiti - #Irlanda-Scozia #19-… - zazoomnews : LIVE Irlanda-Scozia 19-12 Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: bonus difensivo per gli ospiti - #Irlanda-Scozia #19-… -