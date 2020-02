LIVE Sci di fondo, Sprint Falun 2020 in DIRETTA: Federico Pellegrino a caccia del podio (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57 Le gare incominceranno alle ore 14.15, si partirà con i quarti di finale femminili. 13.55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint di Falun, 12.45 Appuntamento alle ore 14.15 con la fase ad eliminazione DIRETTA. 12.42 Concluse anche le qualificazioni maschili: miglior tempo del norvegese Erik Valnes in 2’51″15, quinto Federico Pellegrino a 2″11, unico azzurro a passare ai quarti. Fuori Maicol Rastelli, 33° a 7″89, Francesco De Fabiani, 35° a 8″57, e GIlberto Panisi, 42° a 10″40. 12.38 Fuori anche Gilberto Panisi, 41° a 10″40. 12.35 Aritmeticamente qualificato invece Federico Pellegrino. 12.33 Eliminati sia Maicol Rastelli che Francesco De Fabiani. 12.31 De Fabiani è 27° a 8″57, subito dietro Rastelli, anche lui è a rischio eliminazione. 12.30 Passa a condurre il norvegese ... oasport

