L’eleganza di Tosca a Sanremo 2020 | Ho Amato Tutto è la bellezza del dolore

Con Tosca a Sanremo 2020 riscopriamo il pianoforte. La nuova canzone italiana si veste d'avanguardia, oggi, con giovani artisti che sdoganano l'autotune, tengono il tempo mentre liberano il loro flow e crivellano la galleria con il loro dissenso legittimato da capacità e coraggio. C'è chi alla dote unisce la superficie e ricorre anche a vistosi abiti di scena; c'è chi è consapevole di non essere capace eppure fa il suo tentativo, e anche in questo caso si può parlare di coraggio. Poi c'è Tosca. Abito sobrio, lo sguardo di chi è arrivato al Teatro dell'Ariston per comunicare, per distendere la tensione e carezzare il pubblico con il sentimento di una madre, una sorella e una donna. L'emozione è anche propria della malinconia, quella sottile lacrima in mezzo a un sorriso di chi vede un libro giungere all'epilogo e cerca il coraggio di sentire quel tonfo, quel rumore straziante di ...

