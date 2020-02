Jovanotti scrive in diretta dal Perù: “Felicità per Amadeus e il boom del suo Festival di Sanremo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Jovanotti usato un messaggio su Twitter per esprimere la sua gioia dopo i dati di share altissimi per Sanremo 2020 dell'amico Amadeus. Lo ha omaggiatoi con un tweet che ha ottenuto migliaia di interazioni in pochi minuti: "Complimenti e felicità per Amadeus e il boom del suo Festival di Sanremo meritatissimo, applausi a lui e alla sua squadra e urla di gioia per Fiorello, la sua è la stella più luminosa dello spettacolo italiano!". fanpage

