Incidente nel Casertano | ipotesi sorpasso azzardato e alta velocità

Un sorpasso azzardato, unito all'alta velocità: potrebbe essere stato questo il mix di situazioni che ha portato le auto di due ragazzi di 19 e 24 anni, Giuseppe Mingione e Salvatore Fusco, a scontrarsi frontalmente sulla statale 700, cosiddetta "variante Anas", che collega Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere; entrambi sono deceduti quasi sul colpo, tanto che i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Per i vigili del fuoco non è stato facile estrarre i corpi straziati dei due ragazzi dalla lamiere ormai contorte; i due, che viaggiavano da soli, risiedevano nel comune di San Prisco, ora in lutto. Gli investigatori della Polizia di Stato stanno cercando di capire la dinamica del grave Incidente. Sulle due salme sarà eseguita autopsia, anche per accertare se i due automobilisti avessero assunto alcol o ...

