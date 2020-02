Gazzetta: Ronaldo guadagna tre volte l’intera rosa del Verona. Sarri 12 volte più di Juric (Di sabato 8 febbraio 2020) Per Verona-Juventus, stasera, il Bentegodi sarà pieno. Gli spettatori saranno 28mila e ci sarà il record di incassi: un milione di euro. E il presidente del Verona, Setti, dalla sua, ha che la squadra al completo gli costa meno di un terzo dello stipendio di Ronaldo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. L’intera rosa del club si attesta sui 9,53 milioni netti. CR7 ne percepisce 31 l’anno. Rispetto all’estate, Setto ha anche tagliato le spese, mandando in prestito altrove alcuni calciatori e comprandone pochi altri. “Al netto dei risultati, un miracolo sportivo ed economico. E non va scordato che poi chi mette in campo la squadra, chi le fornisce settimanalmente un vestito buono e chi lavora quotidianamente per valorizzare i giocatori guadagna 600 mila euro l’anno netti, a fronte dei 7,5 del collega bianconero”. Anche tra Juric e Sarri c’è una bella ... ilnapolista

