F1, Ross Brawn si pronuncia sul confronto Schumacher-Hamilton: “Grandissimo talento, capaci di sfruttare la monoposto come nessuno” (Di sabato 8 febbraio 2020) Michael Schumacher come Lewis Hamilton; Lewis Hamilton come Michael Schumacher. Comunque la si veda, la conclusione è sempre la stessa. Non ci sono dubbi che i confronti in F1 tra il sette volte iridato e il sei volte campione del mondo, in forza alla Mercedes, si sprechino. Le loro qualità velocistiche, la continuità di rendimento e l’essere un leader in squadra sono i punti di contatto tra due piloti che hanno scritto pagine importanti nel Circus. A pronunciarsi rispetto a un tema di questo genere è stato il direttore sportivo di Liberty Media Ross Brawn, ex tecnico di Ferrari e delle Frecce d’Argento, che ha avuto modo di conoscere entrambi. Intervistato dal Guardian, l’ingegnere britannico ha sottolineato similitudini e differenze tra i due: “Grandissimo talento per entrambi, capaci di sfruttare la monoposto come nessuno. Molti dei loro risultati hanno ... oasport

