Ex Ilva, accordo più vicino. L’azienda rassicura: “Restiamo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Ex Ilva, accordo vicino tra Governo e ArcelorMittal. Il Tribunale di Milano rinvia l’udienza al prossimo 6 marzo 2020. MILANO – Ex Ilva, accordo vicino tra Governo e ArcelorMittal. Le trattative proseguono in modo positivo tanto che il Tribunale ha deciso di rinviare al prossimo 6 marzo l’udienza per decidere il futuro dell’acciaieria. Uno slittamento fatto per dare più tempo alle parti che, ora, avranno tempo fino al 28 febbraio per mettere nero su bianco un piano industriale. Niente più rinvii visto che la data rappresenta un termine ultimo per la multinazionale e Palazzo Chigi. Serve un’intesa per ritirare il ricorso presentato dai commissari. Altrimenti la decisione sarà presa dal Tribunale. ArcelorMittal fiduciosa Per la prima volta in questi mesi ArcelorMittal si è detta fiduciosa: “L’azienda resta a Taranto – ha ... newsmondo

CarloCalenda : Sono d’accordo. Per questo abbiamo chiesto al PD di non candidare Emiliano. Ps se rileggi la storia di Xylella, Tap… - NewsMondo1 : Ex Ilva, accordo più vicino. L’azienda rassicura: “Restiamo” - GianfrancoGasb1 : RT @PaoloBricco: Ex Ilva, perché l’accordo governo-ArcelorMittal disinnesca il rischio di un contenzioso miliardario @sole24ore https://t.c… -