Carpisa Yamamay Acquachiara da sogno batte l’Anzio e va in testa (Di sabato 8 febbraio 2020) Continua a sorprendere e a crescere la Carpisa Yamamay Acquachiara: batte l’Anzio e va in testa alla classifica. Di fronte a S.Maria Capua Vetere una squadra costruita per salire nella massima serie (l’Anzio Waterpolis) e una formazione che è partita con l’obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla (l’Acquachiara). Adesso sono appaiate in vetta alla classifica del girone Sud assieme al Catania. Continua a sorprendere e a crescere la Carpisa Yamamay Acquachiara. Ogni sabato si parla di migliore prestazione stagionale dei biancazzurri, ma sarà difficile che Tozzi e compagni possano fare meglio di così. Partita davvero eccezionale, esemplare della squadra di Mauro Occhiello contro quella che, nonostante la netta sconfitta di oggi (la prima astagionale), deve continuare a essere considerata la squadra più forte del girone Sud. Si dirà, guardando il tabellino, ... 2anews

