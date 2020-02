Avellino, il sindaco incontra i tifosi: “La battaglia dei comunicati non serve” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – E’ stata una mattinata di confronto all’esterno del “Parternio-Lombardi”. Un centinaio di tifosi presenti che hanno voluto manifestare nei confronti della compagine societaria. Il tutto in attesa dell’appuntamento di lunedì mattina fissato da Luigi Izzo a Napoli per il passaggio di quote con Nicola Circelli. All’incontro vi ha preso parte anche il primo cittadino di Avellino, Gianluca Festa. Quest’ultimo ha avuto un dialogo aperto con i tifosi: “Ho parlato con entrambi chiedendo di essere presenti lunedì – ammette Festa – Auspichiamo una presta risoluzione della vicenda. A noi interessa solo l’Avellino. La battaglia dei comunicati non serve. Ci sono imprenditori interessati ad entrare nella compagine societaria, ma prima bisogna risolvere la questione. Ad oggi – conclude – ... anteprima24

