Tutti i look di Sanremo2020: ecco i promossi e i bocciati delle prime tre serate (Di venerdì 7 febbraio 2020) Buona la prima, la seconda … e pure la terza. Rotto il ghiaccio e l’inevitabile imbarazzo iniziale, le prime tre serate del Festival di Sanremo sono trascorse tutte d’un fiato. Tra momenti esilaranti di estrema comicità ed altri molto più profondi e carichi di emozioni. Come pronosticato si conferma vincente l’accoppiata Amadeus – Fiorello: in perfetta sintonia tra loro, con la platea dell’Ariston e con il pubblico a casa. Forti, come una stretta al cuore, i break che vedono protagonista Tiziano Ferro, un artista con la “A” maiuscola, un talento puro e genuino di cui certamente non ci si stanca mai. Giovani talenti (almeno la stragrande maggioranza), voci nuovi e tante storie da raccontare. Ben accetto anche il ritorno di vecchie glorie. Emma spazza via le troppe chiacchiere sul suo conto con la sua voce prorompente, Benigni è l’emblema della cultura che incontra l’umorismo, Albano e ... domanipress

santamaria_real : RT @santamaria_real: FIRENZE PORCELLA ?? Guarda tutti i cazzi più grossi sulla mia pagina - LatuanotiziaIt : Festival di Sanremo, tutti i migliori (e i peggiori) look visti sul palco [GALLERY] - gold_woman_ek : RT @HuertDeAuteuil: Youtuber: bentornati nel mio canale, oggi farò un tutorial per un look super naturale, qualcosa da fare tutti i giorni… -