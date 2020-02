Toscani sul licenziamento dal gruppo Benetton: “Mi sento libero, non dovrò più difendere ponti” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Toscani su Benetton: “Mi sento libero, non dovrò più difendere ponti” Continua lo scontro tra Oliviero Toscani e il gruppo Benetton dopo il clamoroso licenziamento del fotografo da parte dell’azienda per le affermazioni inopportune sul crollo del ponte Morandi a Genova. “Ma a chi interessa di un ponte”, aveva detto Toscani nel corso di un’intervista al programma radio “Un Giorno da Pecora”, commentando la controversa fotografia che lo ritrae insieme a Luciano Benetton e ai fondatori delle sardine al Fabrica. Lo scatto è finito al centro delle polemiche per il legame tra il marchio di abbigliamento e la società Autostrade, realizzato proprio nel periodo in cui il governo sarà chiamato a decidere se revocare o meno le concessioni autostradali ad Atlantia (società controllata dalla famiglia Benetton) dopo il crollo del ponte Morandi. Il ... tpi

