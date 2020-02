Sondaggi, dramma M5s (Di venerdì 7 febbraio 2020) Movimento 5 Stelle in caduta libera, i Sondaggi lo danno al di sotto del 15%. Il Partito democratico cresce sulle spalle degli alleati pentastellati. Sondaggi, il Pd cresce grazie al tracollo del Movimento 5 Stelle che continua a vivere uno psico-dramma senza fine. Sondaggi, Movimento 5 Stelle in caduta libera Il Movimento 5 Stelle continua a vivere la sua crisi senza fine e non vede la luce alla fine del tunnel. I Sondaggi pubblicati dall’Agi riportano un allarmante 14,4%. Secondo molti è a repentaglio la sopravvivenza stessa del M5s che potrebbe essere costretto a una rivoluzione radicale. A lasciare i palazzi per riprendersi la piazza, ormai affollata da Lega e Sardine. Luigi Di Maio ci proverà il prossimo 15 febbraio a risvegliare lo spirito guerriero dei fedelissimi, ma così facendo rischia di andare allo scontro diretto con il Partito democratico. Mettere a ... newsmondo

