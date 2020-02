Scopre di Avere un Tumore Maligno e Uccide il Figlio 13enne: “Mia Moglie Senza di Me Non Poteva Crescerlo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un giovane padre, malato terminale, Uccide suo Figlio adolescente, convinto che nessuno avrebbe saputo accudirlo dopo la sua morte. Succede in Russia, un dramma nel dramma, ma la notizia arriva ovunque e getta nello sconforto. Come può un genitore fare una cosa del genere? La linea fra la follia e la disperazione è spesso troppo sottile perché possa essere netta e definita. Il tabloid britannico Mirror racconta questa tragica cronaca moscovita. Oleg Drachev – questo, il nome dell’uomo – è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il Figlio tredicenne, Ilya. Lo avrebbe fatto nel sonno, mentre il ragazzino dormiva, e poi avrebbe provato a pugnalare anche la Moglie, che però è riuscita a salvarsi. La motivazione ha del surreale: era convinto che, dopo la sua morte, la Moglie non sarebbe stata una brava mamma single e il Figlio sarebbe rimasto Senza ... youreduaction

