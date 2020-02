Sanremo 2020 la classifica provvisoria dopo le prime tre serate: Gabbani ancora in testa, Morgan e Bugo ultimi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Amadeus lo aveva promesso e infatti nei primi minuti della quarta serata del Festival di Sanremo 2020 è arrivata la tanto attesa classifica. Ieri sera infatti era stata mostrata solo la classifica della serata dedicata alle cover. Oggi, nella quarta puntata di Sanremo in diretta il 7 febbraio 2020, Amadeus ha invece mostrato la classifica provvisoria dopo le tre serate. Una classifica che vede in testa Francesco Gabbani, premiato quindi sia dalla demoscopica che dall’Orchestra che ha votato ieri. Si confermano all’ultimo posto Bugo e Morgan con il brano sincero. Chiaramente la classifica potrebbe cambiare, e anche di molto, da questa sera, quando voteranno anche i giornalisti di tv, giornali, siti web e i rappresentati delle radio. Domani poi a queste classifiche si somma una nuova votazione e ci sarà anche il televoto con le preferenze del pubblico a casa. LA ... ultimenotizieflash

