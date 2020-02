Sanremo 2020, Ghali bomba. Questa sì che è una performance! (Di sabato 8 febbraio 2020) Per qualche secondo ci siamo cascati. Nella penombra abbiamo visto Ghali cadere , anzi rotolare malamente, lungo tutta la famosa scalinata dell'Ariston e rimanere a terra. L'orrore a Sanremo 2020. Noi a contare i secondi esterefatti come si fa sul ring davanti a un knock out. Ma con un nodo alla gola. Poi arriva Ghali, quello vero. Ed è subito medley di pezzi vecchi e nuovi, aperto da Cara Italia. Noi nel frattempo ci riprendiamo da quello che è stato un mezzo infarto. Festival di Sanremo 2020, quarta serataL'entrata choc di Ghali al'AristonGian Mattia D'Alberto/LaPresseFestival di Sanremo 2020, quarta serataGhali a Sanremo 2020Gian Mattia D'Alberto/LaPresseMa non è finita. Al cambio di ritmo e di brano, si passa a una scena da terrorismo Isis. Ghali ci inchioda al video, parole, opere e flow. Abbiamo l'ansia a mille, ma non è ... gqitalia

