Sanremo 2020, Georgina debutta con una gaffe su Masini: la reazione di CR7 (Di venerdì 7 febbraio 2020) La terza serata di Sanremo è stata un successo: con il monologo di Roberto Benigni e l’arrivo di Cristiano Ronaldo, migliaia di italiani hanno seguito la kermesse. All’Ariston ha debuttato anche la moglie di CR7, Georgina, che nella sua prima serata a Sanremo 2020 è incappata in una gaffe. La reazione del calciatore non è passata inosservata. Sanremo 2020, gaffe di Georgina Per accogliere Georgina, la moglie di Cristiano Ronaldo a Sanremo 2020, Amadeus ha indossato la maglietta bianco-nera. “È la più bella camiseta del mondo”, ha detto la donna entrando all’Ariston. Ma subito dopo il conduttore toglie la giacca e mostra il retro della maglietta: nero-azzurro di Lukaku. La serata prosegue non senza intoppi e spunta subito una nuova gaffe. Georgina, nel presentare Marco Masini commette un errore di pronuncia o forse di lettura, che però il pubblico perdona ... notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : Sanremo 2020, Paolo Palumbo il ragazzo con la sla: 'Se vi dicono che i sogni non si realizzano sappiate che i limit… -