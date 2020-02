Repubblica: Torino-Samp è anche Cairo vs Ferrero, due presidenti che non si sono mai amati (Di venerdì 7 febbraio 2020) Torino-Sampdoria non è una partita come tutte le altre, scrive Repubblica Genova. anche perché Urbano Cairo e Massimo Ferrero non sono mai stati amici, anzi, non hanno mai lesinato dispetti. Quando è stata presentata la Serie A Ferrero dichiarò che il suo obiettivo sarebbe stato fare almeno un punto in più di Cairo. «L’obiettivo? Fare un punto più di Cairo, visto che il Torino ci arriva sempre davanti. Voglio arrivare a 57-58». Era la risposta a quanto dichiarato, l’estate precedente, da Cairo, che aveva detto: «Negli ultimi cinque anni siamo arrivati davanti alla Sampdoria quattro volte, ma non è una grande soddisfazione». Ma le schermaglie tra i due risalgono almeno al 2016, quando, a La Zanzara, Ferrero dichiarò: «Cairo è un tirchio, come si dice a Roma ha i soldi “de cioccolata”, che quando se li mette in saccoccia si squagliano. Io invece arrivo dalla povertà, per questo ... ilnapolista

repubblica : Il Governo commissaria un comune valdostano per 'ndrangheta - rep_torino : Torino, ragazzo propone a una ventenne di fumare insieme e la violenta alla stazione [aggiornamento delle 17:03] -