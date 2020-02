Piero Pelù prenota un posto sul podio di Sanremo: «Io la vivo come un gioco, ma sono contento di come sta andando» (Di venerdì 7 febbraio 2020) come vive Piero Pelù il ruolo per lui inedito di favorito del Festival di Sanremo dopo le prime due sue esibizioni? come un gioco, come ha fatto sempre. Giornalettismo gli ha fatto notare che le quote per la sua vittoria sono crollate, rendendolo uno dei papabili per il successo finale. Piero Pelù prima guarda con un’espressione stralunata, poi realizza: «Son contento – ha dichiarato -. Vero che è una gara e che ha le sue regole. Ma io la vivo sempre come un gioco, come un’esperienza nuova. Certo si tratta di una gara che ha degli schemi precisi. Siamo in ballo, vediamo come andrà a finire». LEGGI ANCHE > Terza serata di Sanremo 2020, vince Tosca davanti a Piero Pelù Piero Pelù è contento di essere tra i favoriti di Sanremo 2020 Ma Piero Pelù è arrivato a Sanremo soprattutto per dare messaggi. Tra i tanti quello contro la violenza sulle donne. Ieri, nel corso del ... giornalettismo

rtl1025 : ??Ordine di uscita quarta serata: Jannacci Rancore Giordana Gabbani Gualazzi Anastasio Pinguini Elodie Riki Dioda… - MarioManca : Piero Pelù che duetta con Little Tony: c'è del genio. #Sanremo2020 - rtl1025 : ??Piero Pelù, in gara a #Sanremo2020 con Gigante, stasera propone la cover di Cuore matto ?? #SanremoRtl102e500… -