Orrore in via Aniello Falcone: trovato morto un 20enne (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il cadavere di un ragazzo di circa 20 anni è stato ritrovato intorno alle 16 in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero a Napoli. A segnalare il macabro ritrovamento ai carabinieri sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto oltre ai militari anche i sanitari del 118. I carabinieri al momento non escludono che il giovane possa essere deceduto per cause naturali. L'articolo Orrore in via Aniello Falcone: trovato morto un 20enne proviene da Anteprima24.it. anteprima24

