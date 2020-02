Mihajlovic è stato dimesso (Di venerdì 7 febbraio 2020) Negli ultimi giorni di gennaio, Sinisa Mihajlovic era tornato in ospedale per essere sottoposto a una terapia antivirale, normale dopo il trapianto di midollo che ha subito per curare la leucemia. Oggi arrivano altre buone notizie: l’allenatore del Bologna è stato dimesso questa mattina dall’Istituto di Ematologia Seràgnoli. Il comunicato dell’ospedale Mihajlovic è stato dimesso. A dirlo l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna-Policlinico di S.Orsola attraverso una nota in cui fanno sapere che per i medici “le condizioni del paziente sono molto buone“. L’ex campione dell’Inter è stato sopposto a una terapia che “può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore“, aveva detto qualche settimana fa l’ospedale in una nota. Il racconto della malattia Prima di questo nuovo ricovero, a metà gennaio, Mihajlovic si era ... thesocialpost

sportli26181512 : Roma-Bologna, Mihajlovic dimesso. Sarà in panchina contro la Roma?: L'allenatore serbo del Bologna è stato dimesso… - 1000Cuori : UN LEONE A ROMA? ?? - Di seguito il comunicato del Policlinico Sant’Orsola: Il Sig. Mihajlovic è stato dimesso ques… - Gedeo : RT @Mousse81: #BolognaFc Comunicato dal Policlinico Sant'Orsola: Mihajlovic è stato dimesso questa mattina dall'Istituto di Ematologia Sera… -