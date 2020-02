Marca: quello del Real Madrid è un “batacaZZo” (sì, proprio quello) (Di venerdì 7 febbraio 2020) “BatacaZZo”. Con le zeta in maiuscolo a rinforzare il concetto. Il Real Madrid eliminato dalla Copa del Rey su Marca merita il titolo calembour che dice tutto con l’aggiunta di una semplice consonante: tracollo, sì, “batacazo”, ma… cazzo! E’ uguale, in italiano. Solo che da queste parti l’avrebbero magari scritto così: ca…o. Con quel pudore che resta ormai riservato alla stampa: le parolacce non si scrivono, pure se le dicono tutti. Meglio le formulette da settimana enigmistica per bambini dell’asilo. Marca è il quotidiano più letto della Spagna, è il più seguito giornale sportivo iberico. E non si fa molti problemi: l’eliminazione dei Blancos ad opera della Real Sociedad fa proprio quell’effetto lì: Batacazzo, con due zeta belle grandi. L'articolo Marca: quello del Real Madrid è un “batacaZZo” (sì, ... ilnapolista

napolista : Marca: quello del Real Madrid è un “batacaZZo” (sì, proprio quello) Il più letto quotidiano sportivo spagnolo tito… - 19_Napulitan_26 : @francescacheeks Anche perché diciamolo che non è bello che il proprio cognome venga confuso con quello di una marca di pneumatici. - xnofuckingwayx : @selvnassmjle per san valentino nulla perché il giorno prima è il suo compleanno e quello dopo facciamo un anno ins… -