LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: seconda giornata, Valentino Rossi per avvicinare Quartararo (Di venerdì 7 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma Test Sepang 2020 (8 febbraio) – La cronaca della prima giornata – L’analisi della prima giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del day-2 dei Test di MotoGP a Sepang (Malesia). Sul circuito asiatico andrà in scena un’importante giornata di prove, funzionale a team e ai piloti nel lavoro di sviluppo delle nuove moto. Nel primo giorno in cui si è girato la Yamaha ha approcciato bene a questo primo antipasto di campionato. Anzi, il team Petronas, ha ripreso da dove aveva lasciato pochi mesi fa a Valencia, ovvero con due moto performanti (con diverse novità alle ali anteriori) e piloti in grande spolvero. Il miglior tempo lo ha fissato il solito Fabio Quartararo. Il francesino, fresco di promozione nel 2021 al team ufficiale, ha utilizzato nel migliore dei modi la sua M1 chiudendo in 1:58.945 (già un ... oasport

SkySportMotoGP : ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare il Day-1 dei test a #Sepang #SkyMotori… - rossi20_rossi : RT @SkySportMotoGP: ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare il Day-1 dei test a #Sepang #SkyMotori #Moto… - SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: ?? Paddock live show ?? Alle 19.30 ?? In onda sul canale 208 ?? Per analizzare il Day-1 dei test a #Sepang #SkyMotori #Moto… -