Libia, in aumento il numero dei miliziani siriani (Di venerdì 7 febbraio 2020) Si attesterebbe intorno alle 4.700 unità il numero di miliziani siriani inviati dalla Turchia a Tripoli. A questi andrebbero aggiunti almeno 1.800 “volontari” che, al momento, si troverebbero in Turchia per essere addestrati nei campi locali, prima di giungere a destinazione. Un numero in costante crescita, che, in breve tempo (dal dicembre 2019), avrebbe raggiunto l’obiettivo fissato dalla Turchia, ovvero 6 mila “volontari” – secondo i dati forniti dall’Osservatorio siriano per i diritti umani, un’associazione con sede a Londra che si occupa di monitorare l’andamento della guerra civile siriana -. Eppure, nel distretto siriano di Afrin – che, dal marzo 2018, si trova sotto il controllo dell’Esercito siriano libero e di Ankara -, le procedure di registrazione dei mercenari intenzionati a partire alla volta del Paese ... it.insideover

