“La maschilizzazione della donna non è emancipazione. È solo un’altra forma di schiavitù” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Tutti i miei studi economici e politici nel momento del bisogno non mi sono serviti assolutamente a nulla. L’unica cosa che è stata in grado di salvarmi è stato il lavoro a maglia. Sferruzzare di diritto e di rovescio mi ha offerto una strada per uscire dall’abisso in cui ero precipitata, aiutandomi a tirarmene fuori”. A parlare a TPI è Loretta Napoleoni, consulente di governi, economista ed esperta di terrorismo internazionale. Una donna di successo, affermata e potente che racconta a testa alta la sua passione segreta per il lavoro a maglia, un’arte femminile e delicata che le ha salvato la vita e a cui ha dedicato il suo ultimo libro “Sul filo di lana. Come riconnetterci gli uni con gli altri”. Un’abilità, quella del lavoro a maglia e all’uncinetto, che sta tornando in voga. “La rinascita dei lavori manuali a livello mondiale, e in ... tpi

