La bordata di Dugarry | “Club di pagliacci | dirigenti senza classe ed eleganza”

Momento particolarmente difficile in casa Barcellona. I catalani sono stati eliminati dalla Coppa del Re per mano dell'Athletic Bilbao. Come se non bastassero i deludenti risultati sul campo, in settimana abbiamo assistito al botta e risposta tra Messi e Abidal, un confronto non proprio tenero. A scagliarsi contro i blaugrana è stato anche un ex, il francese Christophe Dugarry, che ha giocato con il Barcellona nella stagione 1997/98. Intervenuto a 'RMC' per commentare la sconfitta in Copa del Rey, Dugarry ha usato parole pesantissime. "Il Barcellona è un club di pagliacci. Fa tutto al contrario. Ho l'impressione che non abbia un progetto. Ha molti problemi, la cosa peggiore è che dà una brutta immagine. È un club che non ha classe, ci sono troppe persone che non hanno l'eleganza che dovrebbero avere".

