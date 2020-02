Incendio in appartamento, Vigili del fuoco a Cesate (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un principio di Incendio partito dalla cucina di un appartamento al Villaggio Ina di Cesate ha mobilitato i Vigili del fuoco . L’allarme è scattato poco dopo le 18,30 e ha fatto convergere in via Concordia ben 4 mezzi dei Vigili del fuoco oltre ad una pattuglia di carabinieri. L’Incendio è stato prontamente domato e non si registrano feriti. su Il Notiziario. ilnotiziario

