Incendi in Australia: la pioggia ha estinto un terzo dei roghi sulla costa orientale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Piogge intense si sono abbattute sulla costa orientale dell’Australia: le precipitazioni hanno estinto un terzo dei roghi nella regione, lo hanno riferito funzionari locali, secondo quanto riportato dalla BBC. L’area che ha tratto maggiori benefici dalle piogge è stata quella del New South Wales, dove si sono estinti 20 dei 60 roghi. L’ondata di maltempo è stata inaspettata ed in alcune aree è caduta la maggiore quantità di pioggia da oltre un anno, tanto che ora sussiste il rischio di inondazioni in città della costa. A Sydney ieri si è registrato il giorno più piovoso in 15 mesi e il maltempo, nonostante alcuni disagi, è stato accolto con favore dalla popolazione: il New South Wales è in stato di siccità da oltre 3 anni.L'articolo Incendi in Australia: la pioggia ha estinto un terzo dei roghi sulla costa orientale Meteo Web. meteoweb.eu

