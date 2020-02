Il coronavirus rischia di far cadere anche i colossi della tecnologia. Cosa succederà alla catena di produzione (Di venerdì 7 febbraio 2020) 24 febbraio 2020, Barcellona. Giornalisti e appassionati di tecnologia aspettano questo giorno per vedere l’inaugurazione del Mobile World Congress, una delle fiere più importanti del mondo dedicate agli smartphone. È qui che lo scorso anno Huawei ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, ancora non arrivato sul mercato. Ma davanti al coronavirus, anche il mercato della tecnologia può fermarsi. La sudcoreana LG ha già annunciato che non sarà presente, per evitare di esporre i suoi dipendenti a viaggi internazionali. Le aziende cinesi, a partire da Huawei, Xiaomi e Zte, ridurranno la loro presenza. Ma gli effetti di questa epidemia sul mercato della tecnologia non si fermano qui. Se la Cina si blocca, l’intera catena rallenta Mike Murphy e Adam Janofsky del Protocol hanno provato a capire quanto il coronavirus potrebbe influire sul mercato della ... open.online

PaoloTarantola : Un impianto europeo rischia lo stop temporaneo per l'epidemia del coronavirus - CorriereQ : Coronavirus, impianto Fca Ue rischia stop - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: turismo rischia perdita di 13 milioni di presenze #ANSA -