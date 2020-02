Harvey Weinstein, Emanuela Postacchini svela: "Voleva fare sesso con me e Jessica Mann " (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'italiana Emanuela Postacchini ha dichiarato di essersi sentita 'manipolata' da Harvey Weinstein, che Voleva fare sesso a tre con lei e un'altra attrice, Jessica Mann. L'italiana Emanuela Postacchini accusa Harvey Weinstein: Il produttore Voleva coinvolgerla in un rapporto a tre con l'attrice Jessica Mann dopo averla invitata nella sua stanza d'albergo L'attrice Italiana Emanuela Postacchini ha testimoniato al processo contro Harvey Weinstein, il produttore cinematografico accusato di molestie e aggressioni sessuali. L'attrice, originaria di Ancona, ha riferito al giudice che si era incontrata per la prima volta con Weinstein al festival d Venezia. Qualche tempo dopo, nel 2013, lo ha rivisto a casa sua, durante una festa organizzata in occasione degli Oscar. ness Il giorno dopo, Weinstein l'ha invitata a bere un drink al Montage ... movieplayer

