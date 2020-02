Foibe, Cammarota al sindaco: “Drappo nero sul Tricolore” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Il Comune di Salerno commemori le vittime delle Foibe”. A invitare il sindaco ad un “significativo atto di commemorazione” è il consigliere comunale Antonio Cammarota, capogruppo de ‘La Nostra Libertà’. Cammarota, in una lettera a Napoli, afferma: “Com’è noto anche quest’anno il 10 febbraio si celebra il giorno del ricordo, istituito con Legge dello Stato n. 92 del 30 Marzo 2004 a memoria delle Foibe, la pratica di tortura e assassinio con cui furono trucidati migliaia di Italiani di Istria, Fiume e Dalmazia. Ad oggi non risulta alcuna iniziativa da parte del Comune di Salerno per celebrare la memoria nazionale, esponendo purtroppo la vicenda a controverse opinioni e anche a speculazioni politiche che la vicenda non merita, così come l’Istituzione da Lei rappresentata. Il Comune di Salerno ha voluto ... anteprima24

