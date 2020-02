È morto il padre di Meredith Kercher, la studentessa uccisa a Perugia nel 2007: giallo sulle ferite, l’ipotesi della rapina (Di venerdì 7 febbraio 2020) È giallo sulla morte nelle scorse ore a Londra di John Kercher, padre di Meredith, la giovane uccisa a Perugia la sera dell’1 novembre del 2007, che tre settimane fa era stato soccorso ferito e con diverse fratture dopo un sospetto scippo per strada. 77 anni, John Kercher si è spento in ospedale, come riporta il Sun. Dopo l’episodio aveva ripreso conoscenza, ma non era stato in grado di ricordare cosa fosse successo. Secondo la polizia sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina durante il quale era stato trascinato sull’asfalto riportando diverse fratture. L’uomo abitava a Croydon, alla periferia sud di Londra, e l’incidente è avvenuto di fronte a casa sua. Giornalista professionista in pensione, aveva lavorato per 40 anni per diversi tabloid britannici, dal Daily Mirror al Sun. I dubbi Sul suo incidente permangono ancora molti dubbi: non ... open.online

