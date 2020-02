Due anni per asportare un neo sospetto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Valentina Dardari Una paziente dovrà aspettare fino a ottobre 2021 per poter asportare un neo potenzialmente maligno. Nonostante il parere dello specialista A Lecco si fa in tempo a morire prima di riuscire ad asportare un neo potenzialmente maligno. Ben due anni di attesa per la rimozione del tumore. Come riportato da Il Giorno, questo è quanto avvenuto a una signora di 67 anni che si è rivolta all’ospedale Manzoni di Lecco. La paziente, in precedenza sottoposta a una tracheostomia per un cancro alla gola, lo scorso 26 novembre aveva preso appuntamento da un dermatologo perché in ansia dopo aver notato l’ingrossamento di un “un nevo melanocito femorale laterale sinistro” , ossia una lesione cutanea iperpigmentata sulla coscia sinistra di natura benigna. Questa potrebbe però, tuttavia, evolvere in una forma maligna. Meglio quindi prevenire. Questo almeno il parere dello ... ilgiornale

