Disastro ferroviario di Lodi, le indagini si concentrano su uno scambio aperto per errore. Il sistema di sicurezza avrebbe dovuto bloccare il treno molti chilometri prima (Di venerdì 7 febbraio 2020) A causare il Disastro ferroviario di a Ospedaletto Lodigiano, costato, ieri mattina, la vita ai due macchinisti del treno Frecciarossa Av9595, potrebbe essere stata la mancata segnalazione al sistema di controllo di sicurezza di uno scambio che era in posizione di ‘svio a sinistra’ anziché di ‘via dritto’. Ruotano attorno a questa circostanza, e cioè il malfunzionamento del sistema che controlla gli avvisi degli scambi nei pressi del posto di movimento di Livraga, le indagini che stanno compiendo gli investigatori del Nucleo operativo incidenti ferroviari della Polfer. L’indagine, coordinata dalla procura di Lodi, dovrà chiarire, infatti, come mai il sistema di rilevamento abbia ricevuto una segnalazione anziché un’altra. Il sistema di sicurezza, ipotizzano infatti gli inquirenti, se fosse stato azionato avrebbe fermato il treno molti chilometri prima ... lanotiziagiornale

Incidente ferroviario a Lodi - la Procura indaga per Disastro colposo. In corso verifiche su uno scambio e sui lavori compiuti poche ore prima del deragliamento : “Abbiamo aperto un procedimento per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Stiamo vagliando tutte le ipotesi, quello che mi sento di escludere è che sia stata un’azione volontaria. L’ipotesi dell’attentato è destituita di ogni fondamento”. E’ quanto ha detto il Procura tore di Lodi , Domenico Chiaro, nel corso di una conferenza stampa in merito al deragliamento del treno ad alta velocità nel ...

Incidente treno Lodi : Frecciarossa deragliato - aperta un’inchiesta per Disastro ferroviario : È stata aperta un'inchiesta per disastro ferroviario , omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime in seguito all' Incidente avvenuto questa mattina tra Livraga e Ospedaletto Lodi giano alle 5.35 quando il treno Frecciarossa 9595 è deragliato provocando la morte di due macchinisti e il ferimento di 31 persone. Il fascicolo aperto in procura a Lodi al momento è contro ignoti.Continua a leggere

Treno deragliato a Lodi : morti 2 macchinisti - 31 feriti. Indagini su uno scambio «forse lasciato aperto». Sfiorata carneficina. S'indaga per Disastro ferroviario e omicidio colposo : Treno deragliato sulla linea Alta Velocità in provincia di Lodi . Il bilancio è di due morti e 31 feriti. L'incidente è avvenuto nei pressi di Ospedaletto Lodi giano:...

Frecciarossa deragliato : s’indaga per Disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo : Frecciarossa deragliato , la notizia è di pochi minuti fa. La Procura di Lodi indaga per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo . Ricordiamo che nell’incidente sono deceduti i due macchinisti del treno ad alta velocità e sono rimaste ferite 31 persone, nessuna fortunatamente con gravi ferite. Frecciarossa deragliato : la Procura indaga per disastro ferroviario e omicidio colposo plurimo La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo di ...

Scontro tra Metro a Napoli - la Procura ipotizza Disastro ferroviario e violazione norme : Disastro ferroviario, lesioni e violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questi i reati ipotizza ti dalla Procura di Napoli che ha aperto le indagini...

Incidente metro Napoli - la Procura ipotizza i reati di Disastro ferroviario e lesioni : Incidente ferroviario a Piscinola: il giorno dopo lo scontro tra tre convogli, che ha causato 16 feriti, la Procura di Napoli ha avanzato tre ipotesi di reato per lo scontro: disastro ferroviario, violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e lesioni, che potrebbero diventare aggravate.Continua a leggere

fcolarieti : Disastro ferroviario di Lodi, le indagini si concentrano su uno scambio aperto per errore. Il sistema di sicurezza… - Ginko92_ : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con le ultime notizie sul disastro ferroviario del treno deragliato. Quali… - AnaDono_ : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con le ultime notizie sul disastro ferroviario del treno deragliato. Quali… -