Da X Factor a Sanremo: ecco chi è Leo Gassmann - (Di sabato 8 febbraio 2020) Novella Toloni Il cantante 21enne si è aggiudicato il Leone d’Argento superando di misura Tecla. Il padre, l’attore Alessandro Gassmann, esulta sui social Leo Gassmann vince - con il 53% delle preferenze - la categoria delle nuove proposte con il brano "Vai bene così". Il cantante, 21 anni, ha trionfato sulla giovanissima Tecla convincendo le tre giurie (demoscopica, sala stampa e televoto). Il figlio del celebre attore Alessandro Gassamann ha sbaragliato la concorrenza superando, nelle sfide dirette, i sette cantanti in gara. Figlio d’arte con la passione per la musica, Leo Gassmann era uno dei favoriti alla vigilia e alla fine è riuscito a confermare i pronostici. Per lui non si tratta però di un debutto sui grandi palchi della musica italiana. Leo Gassmann arriva infatti da uno dei talent più famosi, "X Factor". Gassmann ha preso parte all’edizione 2018 nella categoria ... ilgiornale

tele_visione : @iRubb @TvTalk_Rai Gli scarti di Sanremo giovani che quest’anno hanno vinto X factor però.... tanta tanta roba! #sofia - JACKERSROCYRUS : Leo gassman era uno dei miei preferiti ad X factor e ora vicine Sanremo giovani. Adoro ?? #Sanremo70 #Festivaldisanremo2020 - rmang9 : @GassmanGassmann Siccome non ha vinto x factor, gli hanno fatto vincere Sanremo, ma quale talento? Viziato e raccom… -