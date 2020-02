Come scoprire se sei stato infettato dal malware Emotet (Di venerdì 7 febbraio 2020) malware (Getty Images) Il Computer emergency response team (Cert) giapponese ha diffuso Emocheck, uno strumento per scoprire se sul proprio computer è in atto un’infezione di Emotet, un malware che sta causando gravi danni al mondo informatico trasformandosi da semplice trojan bancario a un pericoloso framework criminale. Emotet da diversi anni è un prodotto venduto “as a service” nei più noti mercati del dark web e con il tempo è stato migliorato con l’aggiunta di nuove funzionalità e nuovi sistemi per aggirare i più avanzati sistemi antivirus. Secondo gli esperti di cybersecurity di Sophos, Emotet rappresenta la più importante minaccia informatica in termini di efficacia e di numerosità di vittime arrivando a essere definito “più pericoloso di WannaCry”, un attacco ransomware che ha colpito a livello mondiale nel 2017. Come funziona lo strumento EmoCheck Lo strumento per rivelare ... wired

