Cellule modificate con Crispr contro il cancro: oltre a essere sicura, la terapia è stabile (Di venerdì 7 febbraio 2020) (immagine: Getty Images) Le Cellule immunitarie modificate in laboratorio grazie alla tecnica di editing del dna Crispr-Cas9 per combattere il cancro continuano a dare soddisfazione ai loro creatori. Il team dell’università della Pennsylvania (Philadelphia, Usa) che sta sperimentando la terapia ha appena pubblicato sulla rivista Science un importante aggiornamento sui risultati raggiunti: le Nyce T-cell – così come vengono chiamate – non solo sono sicure, sopravvivono, aumentano di numero ma continuano a funzionare anche dopo molti mesi dall’infusione nei pazienti. Sebbene questo non significhi ancora che il trattamento è pronto per l’applicazione su larga scala, il successo odierno rappresenta un altro importantissimo passo in quella direzione. Riassunto delle puntate precedenti Di questa sperimentazione clinica vi avevamo già parlato l’anno passato (qui e qui). Si tratta del ... wired

