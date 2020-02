Anticipazioni Paradiso delle signore: Luciano scopre che Federico non è suo figlio (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’evento che i telespettatori de Il Paradiso delle signore stanno aspettando in trepidante attesa è la confessione di Silvia su Federico che, stando alle Anticipazioni, avverrà tra poco. Come tutti avranno, ormai, compreso, La signora Cattaneo nasconde un profondo segreto che riguarda la paternità di suo figlio. Luciano, dunque, non è il padre del povero militare sulla sedia a rotelle, anche se non l’ha ancora scoperto. Tale situazione verrà a galla verso la fine della prossima settimana, nelle puntate tra il 13 e il 14 febbraio. Anticipazioni prossima settimana: la confessione di Silvia a Luciano Le Anticipazioni del Paradiso delle signore rivelano che sarà direttamente Silvia a confessare a suo marito la verità su Federico. Dopo l’intervento malriuscito di quest’ultimo, la donna si è trovata a dover affrontare le sue responsabilità. Il medico che ha effettuato ... kontrokultura

