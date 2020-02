Abusi sulle figlie, arrestate due mamme e un papà (Di venerdì 7 febbraio 2020) Abusi sessuali sulle figlie - fin dai primi anni di età - al fine di produrre materiale pedopornografico. È questa l'accusa per due donne, individuate grazie a un’inchiesta della polizia postale della Toscana. Ora le due mamme sono state arrestate, insieme a un terzo uomo, padre di una delle bambine. I reati contestati sono, a vario titolo, violenza sessuale su minori di dieci anni, produzione e divulgazione di materiale pedopornografico. Tre gli arrestati: due mamme e un papà Le due donne, una residente a Terni, l’altra a Reggio Emilia, avrebbero abusato delle loro stesse figlie per anni, scattando foto che poi inviavano tramite WhatsApp. L’uomo, del Grossetano, sarebbe il destinatario di questo materiale pornografico. Tre, quindi, gli arresti in esecuzione di una misura di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze. Le vittime hanno meno di dieci anni Le due presunte vittime ... tg24.sky

