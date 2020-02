Abusi sessuali su bimbe, scatta l’arresto per due mamme (Di venerdì 7 febbraio 2020) Avrebbero commesso Abusi sessuali sulle figlie fin dai primi anni di età per produrre foto a carattere pedopornografico. Arrestate dalla polizia postale della Toscana, dopo lunghe indagini, due donne. Una è residente a Terni, l’altra a Reggio Emilia Una lunga indagine della Polizia postale toscana ha permesso l’arresto di due donne per Abusi sessuali reiterati … L'articolo Abusi sessuali su bimbe, scatta l’arresto per due mamme proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

