Ultime Notizie Roma del 06-02-2020 ore 09:10 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio incidente sulla linea ad alta velocità all’altezza di Casalpusterlengo un treno alta velocità È deragliato alcune vetture si sono ribaltate morti in macchina è un altro ferroviere una trentina di persone sono rimaste ferite ma non sarebbero gravi l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 6 nei pressi della stazione di Casalpusterlengo la matrice del treno tre vedere agliata staccandosi dal resto del convoglio andandosi a schiantare contro una cabina elettrica di servizio a margine della ferrovia Vi aggiorneremo le prossime edizioni per ora Cambiamo argomento andiamo all’estero parliamo Torniamo a parlare di Trump il NAT americano ha tolto il presidente americano dall’accusa dipotere in seconda votazione sul secondo articolo l’impeachment assolto anche ... romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - SkyTG24 : Coronavirus, 565 morti e 28mila contagi. DIRETTA - La7tv : #omnibus Un #treno dell’alta velocità #frecciarossa è deragliato questa mattina alle 5.35 all’altezza di Ospedalett… -