Treno deragliato, il racconto del ferito: "Un boato fortissimo, credevo di essere morto" (Di giovedì 6 febbraio 2020) "credevo di essere morto", "non riesco a descrivere quello che è accaduto, non me ne rendo ancora conto. Il Treno andava velocissimo, forse a 300 km/h. All'improvviso ho sentito una botta violenta. Un boato fortissimo": è la testimonianza di uno dei feriti del deragliamento ferroviario del Lodigiano, un 21enne ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale di Piacenza, raccolta dall'edizione online del quotidiano piacentino Libertà. Il ragazzo viaggiava nella seconda carrozza, vicino al finestrino, insieme a un amico. "Ci siamo stretti forte la mano per evitare di cader. Il vagone si è ribaltato e noi, in attesa dei soccorsi, siamo usciti attraverso un buco per metterci in salvo. Per un quarto d'ora, purtroppo, siamo rimasti bloccati a bordo. credevo di essere morto. Sono musulmano, ho chiuso gli occhi e ho ...

