Treno deragliato a Lodi, sospetti sui lavori nella linea: ieri sostituito un deviatoio. I passeggeri: «Siamo vivi per miracolo» (Di giovedì 6 febbraio 2020) Potrebbe essere stato un problema a uno scambio una delle cause che hanno portato, alle 5.34 di stamattina 6 febbraio, al deragliamento del Treno ad alta velocità nel Lodigiano. L’incidente ha causato la morte di due persone e il ferimento di una trentina di passeggeri. Secondo quanto risulta all’Ansa, lo “sviamento” del Treno sarebbe avvenuto in corrispondenza di uno scambio, dove proprio la scorsa notte, o nella tarda serata di ieri, sarebbe stato sostituito un deviatoio – ovvero un pezzo dello scambio stesso. Il tuo browser non supporta il tag iframe Le indagini sul deviatoio Le indagini della polizia giudiziaria proseguono con il massimo impegno sulla linea e sui rottami per determinare le cause del deragliamento. Secondo quanto appreso dall’Ansa, però, le indagini si starebbero concentrando su una parte di scambio che regola ... open.online

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -