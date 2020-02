Treno deraglia e si ribalta all’altezza di Lodi: un morto, un disperso, diversi feriti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un Treno Frecciarossa della tratta Milano-Bologna deraglia all’altezza di Ospedaletto Lodigiano (Lodi): tragedia sull’alta velocità. diversi mezzi di soccorso si sono precipitati sul posto. Al momento ci sarebbero un morto, che pare sia il macchinista, e almeno una trentina di persone ferite ma non in modo grave. L’incidente ha causato la sospensione della tratta AV Milano – Bologna per lo svio del Treno 9595 Milano-Salerno nei pressi della stazione di Livraga (Lodi). I treni il cui percorso è interessato dal tratto verranno instradati sulla linea Milano-Piacenza: sono previsti gravi ritardi fino a 60 minuti. Treno Milano-Bologna deraglia a Lodi Tragedia sull’alta velocità: all’alba di giovedì 6 febbraio un Treno Frecciarossa partito da Milano e diretto a Bologna deraglia all’altezza di Ospedaletto Lodigiano. Da quanto si apprende due vagono ... notizie

